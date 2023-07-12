للإستفادة من المخلفات الطبية.. قنا توقع بروتوكول تعاون مع مصنع الأسمنت

وقع الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، بروتوكول تعاون بين مديرية الشؤون الصحية بقنا ومصنع أسمنت قنا، وذلك إستمراراً لرؤيه مصر 2030 في القضاء على تداول العشوائي للمخلفات والمكبات العشوائية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ودعم خطة الدولة نحو الحد من التلوث البيئي.

يهدف البروتوكول إلي إستخدام نواتج تدوير المخلفات وفرم النفايات الطبية والتي تصبح بعد فرمها وتعقيمها وفقا للتحاليل والإختبارات المعتمدة مادة خام ذات قيمة تستخدم كعنصر أساسي للوقود البديل الذي يساهم في خفض التكلفة للصناعات الهامة كصناعة الأسمنت.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور هيثم سمير مدير ادارة التخلص الآمن من النفايات الخطرة بمديرية الصحة وكلا من المهندس بسام عبدالرسول رئيس المجموعة الفنية، والمهندس سامح عوض مدير عام المصنع، والدكتور محمود سيد مدير إدارة البيئة بالمصنع.

وأوضح الدكتور خالد الزمقان مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، أن تدوير وفرم المخلفات الطبية يسهم في الحفاظ علي البيئة ويدعم أساسيات الحفاظ علي الصحة العامة للمواطن.

من جانبه اوضح الدكتور هيثم ان بروتوكول التعاون مع اسمنت قنا، والذي ينفذ برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، يعد بارقة نجاح في طريق التعاون المثمر لمديرية الصحة ومؤسسات الدولة المختلفة سواء الخاصه او العام بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة.