تم مؤخرا إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسرى الشرقاوى ليتم إجراء بعض التغييرات فى رؤساء اللجان لمتابعة تنفيذ الأعمال المنوطة بهم خلال العام 2023ــ 2024.

وأوضح يسرى الشرقاوى أن إعادة تشكيل المجلس تستهدف توفير اكبر مساحة للمشاركة وتجهيز وإعداد كوادر قيادية فى مختلف القطاعات الاقتصادية ويسمح بتبادل الأفكار والخبرات ويحفز دومًا على المشاركات الجادة والفاعلة.

وقال إن مجلس الإدارة يجرى عمليات التقييم والتعديل بشكل سنوى واضعًا الصالح العام فقط هو الهدف الأسمى ورفع أداء الكيان الذى يعمل بمنتهى الجد للمضى قدمًا وثبات.

وضم مجلس الإدارة الجديد على معتوق أمينًا لصندوق الجمعية، ومصطفى الأمير أمينا عاما، وأحمد العدل، وكريم إسماعيل، ومحمد العنتبلى، ومحمد رامى عبدالحليم، ومحمود حجازى، وحسام عبدالمقصود أعضاء بمجلس إدارة الجمعية.

كما تضمنت التعديلات اختيار كريم البرقوقى رئيسًا للجنة الاستثمار، وناجى يحيى رئيسًا للجنة الاستثمار الرياضى ومحمد السيد نائبا له، وأشرف نصير رئيسا للجنة الاقتصاد الأخضر، ونيفين عادل نائبا له، وأشرف أبو علم رئيسا للجنة التمويل، ووجدى دبور نائبا له، وحاتم رسلان رئيسا للجنة التجارة الدولية، ومحمد صباح نائبا له، ورنده حافظ رئيسا للجنة التشييد والبناء، ومحمد سامى نائبا لها، وأسامة فهمى رئيسا للجنة التصدير وأمجد حسانين نائبا له. بالإضافة إلى أحمد الخضراوى رئيسا للجنة التعليم ونعمة الوكيل نائبا له، وخالد ردبالة رئيسا للجنة تقنية الاتصالات، ومحمود متولى نائبا لرئيس اللجنة، ومحمود الفولى رئيسا للجنة الصناعة، وإيرينى ميشيل نائبا لرئيس اللجنة.