رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل القاهرة للمشاركة في قمة دول جوار السودان

استقبل مطار القاهرة منذ قليل، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في زيارة رسمية لمصر، وتلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في قمة دول جوار السودان التي ستنعقد غدًا الخميس.

وتستضيف مصر غدًا الخميس ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار.

ووجهت القاهرة دعوة لدولة ليبيا لمشاركة في القمة، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى وإنهاء الصراع في البلد الشقيق.

قمة دول جوار السودان

يأتي المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.