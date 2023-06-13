توقيع بروتوكول تعاون لتتابع عبور المانش اغسطس القادم

وقع اليوم أحد البنوك بروتوكول مع سترووك إيجيبت لرعاية محاولة تتابع عبور بحر المانش لسباح مصاب بشلل نصفى لفئه الكراسي المتحركة لاول مره فى تاريخ بحر المانش من مصابى الخدمه العسكريه لتتابع عبور المانش بين انجلترا وفرنسا أغسطس ٢٠٢٣ بالأشتراك مع السباحة المجرية ديانا توث

وذلك برعاية أدبية من وزارة الشباب والرياضة.

شهد توقيع بروتوكول الرعاية المهندس طارق الخولي رئيس مجلس إدارة البنك والسباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش والمستشار الثقافي لسفارة المجر كورنيليا بوروتسكي وقال شلبي مدرب السباحين لعبور المانش ان المحاولة تأتي لمزيد من القوه الناعمه مع الدول الأوربيه وتعتبر رساله حب وسلام بين الشعوب ولأظهار تعامل مصر تجاه ذوى الهمم بالعالم الخارجي بإشراف وتدريبه بمعاونة السباحة الأوليمبيه شيرويت حافظ ، تحت أسم الكتيبه ١٠١ لافتا إلى أن ذلك يأتي تمجيدًا لشهدائنا ومصابينا من رجال القوات المسلحه المصريه رمز التضحيه والفداء ، حتى نذكر أبنائنا والأجيال القادمه بما قدموه لوطنهم وان الرياضه توظف لشحذ الهمم تجاه حب الوطن والتضحيه من أجله.

وأوضح شلبي، تعتبر محاوله هذا العام أستكمالا للدور الريادى نحو دعم ذوى الهمم ، وتأكيد قوه مصر الناعمه من خلالهم ، والوقوف بقوه خلف ابناء قواتنا المسلحه من مصابى الخدمه العسكريه تمجيدًا لبطولاتهم .

مشيرا إلى أن رسالة رساله البنك هى تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالوصول بأبناء مصر من ذوى الهمم لأقصى درجات البطولات العالميه وتمثيل مصر بالخارج على أعلى مستوى.