تعاون بين جامعة جنوب الوادي ومصر للأسمنت اللحد من الملوثات

أقيمت بجامعة جنوب الوادي، فى قنا، اليوم الأربعاء، جلسة التشاور المجتمعي لشركة مصر للإسمنت قنا لعرض نتائج دراسة "تقييم الأثر البيئي(ج) لمشروع حرق المخلفات الخطرة بأفران الاسمنت " من اعداد الشركة المصرية للتنمية البيئية (ايدك).

أهمية الوقود البديل

بيّن الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم، أهمية مناقشة موضوعات الوقود البديل في ضوء اهتمام الدولة و العالم بموضوع التغيرات المناخية واهمية الحفاظ على البيئة و الحد من التلوث وضرورة إيجاد حلول عملية لهذه التحديات والى أن هذه الجلسة التشاورية تأتى في اطار التعاون المثمر والبناء بين شركة مصر للإسمنت قنا وجامعة جنوب الوادي في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

خطة الشركة

وقال المهندس بسام عبد الرسول رئيس الشئون الفنية بمجموعة مصر للاسمنت، إن الشركة لديها خطة طموحة تتضمن العديد من المشروعات لتحقيق الاشتراطات البيئية وفقا للوائح و القوانين و المعايير المحلية و الدولية.

وخلال الجلسة التشاورية تم عرض اهداف و أهمية حرق المخلفات الخطرة بأفران الاسمنت في تحقيق اهداف التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030 وفى تقليل الانبعاثات الكربونية حيث أن استبدال الوقود التقليدي بالنفايات والمخلفات الخطرة له منافع بيئية واقتصادية.

دار حوار مفتوح بين الاستشاري العام للدراسة و الحضور حول المشروع و اهدافه و اثره البيئي و الاقتصادي.

حضور الجلسة

شهد فعاليات الجلسة و المهندس سامح عوض مدير عام مصنع اسمنت قنا و المهندس الحسن محمد مدير فرع شئون البيئة بمحافظة قنا، وممثلي الشركة المصرية للتنمية البيئية(ايدك)، و الدكتورة نهى التايه وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس و ممثلي الجمعيات الاهلية ومن الجهاز القومي للمرأة، وجهاز البيئة والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظه قنا وحضور طلابي من مختلف كليات الجامعة.

رئيس الجامعة يستعرض نتائج الدراسة

وكان الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، استقبل اليوم الأربعاء، وفد مصر للاسمنت، لعرض نتائج دراسة "تقييم الأثر البيئي(ج) لمشروع حرق المخلفات الخطرة بأفران الاسمنت ".

و أشاد رئيس الجامعة، بالتعاون المشترك بين الجامعة وشركة مصر للاسمنت قنا منوهًا إلى دور المصنع في تحقيق التنمية المجتمعية و حرص إدارة المصنع على تجسير الفجوة بين الدراسات الاكاديمية و الواقع العملي من خلال الجلسات التشاورية.

وأشاد المهندس بسام عبدالرسول رئيس المجموعة بالتعاون المثمر بين الجامعة وشركة مصر للاسمنت لما تمثله جامعة جنوب الوادي من مكانة علميه وصرح علمي في جنوب الصعيد وماتقدمه الجامعة من بحث علمي يفيد في تطوير الصناعة بمنطقة الصعيد.