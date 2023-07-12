عروض فنية لفرقة طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بمكتبة مصر بدمنهور

أقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة، ورش عمل مجانية للأطفال، تنوعت بين المسابقات الترفيهية وورش الرسم والتلوين وورش الاورجامي و عمل برواز بَعصيان الشيش والفوم و شنطة بالفوم وعمل هدية بالقلم والفوم.

وتم إلقاء محاضرة بعنوان " تعديل السلوك وكيفية التعامل مع المراهق والطفل العنيد" ضمن سلسة محاضرات عن تعديل السلوك بقاعة المؤتمرات حاضرت فيها الدكتورة روحية داوود - أخصائي نفسي اكلنيكى واستشارى نفسي وتربوي .

واختتمت الفاعليات بتقديم عروضا فنية لفرقة طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية حيث قدمت الفرقة باقه متنوعه من التابلوهات الفنية المتميزة والتى نالت إعجاب الأطفال ورواد المكتبة المترددين عليها .

يأتي ذلك فى اطار التعاون المشترك بين مكتبة مصر العامة و فرع ثقافة البحيرة لعمل انشطة مسائية أسبوعية خلال فترة الصيف للأطفال والشباب، و تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة .