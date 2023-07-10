70% نسبة تطوير المناهج الدراسية في التعليم الفني

أعلن الدكتور عمرو بصيلة، مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، تطوير المناهج الدراسية في مدارس التعليم الفني بنسبة 70 في المائة.

وأوضح بصيلة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن وزارة التربية والتعليم تسعى للانتهاء من تطوير جميع المناهج الدراسية خلال العام الدراسي 2024-2025.

ونوه بصيلة بأن تطوير المناهج الدراسية في التعليم الفني شامل مختلف نوعياته التجاري والزراعي والصناعي والفندقي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالي المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد بصيلة أن تحديث المناهج الدراسية يأتي ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية في مدارس التعليم الفني لتخريج عمالة على أعلى مستوى وتتناسب مهاراته مع متطلبات سوق العمل.

تسلسل تطوير المناهج الدراسية

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن تطوير 70 في المائة من مناهج التعليم الفني، وتطبيقها في أكثر من 400 مدرسة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير مناهج التعليم الفني باستخدام منهجية الكفايات/ الجدارات المهنية المرجعية Competency–based Curriculum.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بالتطبيق 2019/2020 على الفرق الأولي فقط في 105 مدارس ضمن التعليم الفني الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم تطوير 36 برنامج خلال العام الدراسي 2019/2020 نحو 14 صناعي، و2 تعليم مزدوج صناعي، و9 زراعي، و2 تعليم مزدوج زراعي، و4 تجاري، وتعليم مزدوج تجاري، و4 فندقي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير 15 برنامج خلال العام الدراسي 2020/2021 نحو 5 صناعي، و5 تعليم مزدوج صناعي، و2 زراعي، و3 تعليم مزدوج زراعي.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بتطوير 40 برنامج خلال العام الدراسي 2021/2022، وتحويل 153 من مناهج التعليم الفني لمناهج الكترونية تفاعلية وتجهيزها بالفيديوهات التعليمية والتدريبات التفاعلية للتخصصات المختلفة ورفعها على البوابة الالكترونية للتعليم الفني 2017/2018.

وبلغت عدد المقررات الدراسية الورقية المطورة إلى مقررات إلكترونية 440 منهجًا تفاعليًا بالتعليم الفني حتى 2020/2021.

وبلغ عدد التخصصات المزمع التوسع فيها والموجودة حاليا وفق احتياجات سوق العمل 34 تخصصًا، وعدد المدارس التي سيتم بها تطوير منظومة التقییم داخل مدارس التعليم الفني 470 مدرسة، وعدد الطلاب المستفيدين من برامج التدريب المھاري 223 طالبًا.

واستطاعت وزارة التربية والتعليم من إنشاء 30 تخصص نوعي/ مهنة جديدة خلال الفترة من 2015 حتى 2017، ومدارس التعليم الفني التي تطبق دليل لتحسين الدروس العملية بنظام ياباني (الجايكا) لتخصصين فقط هما صيانة وإصلاح الميكانيكا –الالكترونات -في مدرسة بالقليوبية -وثلاث مدارس ببور سعيد- بالإضافة لتخصص الجلود في سوهاج في التعليم الفني.

