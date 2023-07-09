الإسماعيلية: تهذيب وتجميل الأشجار بحي أول

قام جهاز التطوير والتجميل بمواصلة أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، تزامنًا مع موسم الصيف والإجازات وتوافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات.

وتم التنسيق مع حي أول الإسماعيلية وتم تهذيب وتقليم أسوار الديدونيا بشارع عرابي؛ للحفاظ على الوجه الجمالي للمنطقة.

وعلى جانب آخر، استمر العمل بطريق عبد المنعم عمارة السياحي بمدخل البلاچات، وتم قص وتهذيب الأشجار لإعطاء الشارع البهجة والجمال كمدخل للزوار والمصيفين أثناء فصل الصيف.

وواصل الجهاز أعماله بمدخل القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، من تهذيب النجيل ورفع المخلفات والري والصيانة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.