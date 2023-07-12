المركز الإعلامي لـ«الوزراء»: موعد بدء العام الدراسي الجديد لم يحدد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024.

العام الدراسي الجديد

وشدد على أنه لم يتم تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى الآن، مُوضحا أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 -لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات- بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وناشد الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



