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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنشاء وتجديد 5 مستشفيات و26 وحدة صحية بالمنيا

إنشاء الوحدات الصحية
إنشاء الوحدات الصحية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد ، ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، موجهاً بزيادة نسب التنفيذ في تلك المشروعات .

وخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وصرح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه جارى إحلال وتجديد مستشفى مطاي ، و مستشفى بنى مزار المركزي.

 بالإضافة ، إلى مواصلة إنشاء وإحلال عدد من المستشفيات ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مستشفى العدوة ، ومستشفى مغاغة لخدمة حوالى ٦٥٠ ألف نسمة ، و مستشفى أبوقرقاص لخدمة ما يقرب من ٦٠٠ ألف نسمة .

لافتا وكيل الوزارة ، إلى الانتهاء من رفع كفاءة ٢٦ وحدة صحية ، منها،  ٥ وحدات صحية بمركز ديرمواس ، ٩ وحدات بمركز العدوة، ٣ وحدات بمركز ملوى ، ٩ وحدات بمركز أبوقرقاص، واستمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة باقي الوحدات الصحية.

الجريدة الورقية