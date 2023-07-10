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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تلميذ يطعن مُعلمه في بريطانيا.. فيديو

أهالي الطلبة تنتظرهم
أهالي الطلبة تنتظرهم

شهدت بريطانيا حادث طعن مُعلم على يد تلميذه داخل المدرسة، الأمر الذي سبب حالة فزع  لأهالي الطلاب وتجمهر أمام المدرسة.

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه قوات الأمن وهي تحيط بالمدرسة، والأهالي تنتظر أمامها.

تم نقل المعلم إلى المستشفى، كما أوقفت الشرطة الطالب، وسط ارتفاع مخيف لعمليات الاعتداء بالسلاح الأبيض داخل بريطانيا في السنوات الأخيرة.

وارتُكبت نحو 45 ألف جريمة استخدم فيها سكين أو أداة حادة خلال العام المنتهي في نهاية مارس 2022 في انجلترا وويلز،  وفقا لتقرير للعربية نت، وهي زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق وبنسبة 34% مقارنة بالفترة الممتدة بين 2010 و2011.

 

 

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