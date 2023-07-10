تلميذ يطعن مُعلمه في بريطانيا.. فيديو

شهدت بريطانيا حادث طعن مُعلم على يد تلميذه داخل المدرسة، الأمر الذي سبب حالة فزع لأهالي الطلاب وتجمهر أمام المدرسة.

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه قوات الأمن وهي تحيط بالمدرسة، والأهالي تنتظر أمامها.

تم نقل المعلم إلى المستشفى، كما أوقفت الشرطة الطالب، وسط ارتفاع مخيف لعمليات الاعتداء بالسلاح الأبيض داخل بريطانيا في السنوات الأخيرة.

Reports of armed incident and stabbing at #Tewkesbury School in #Gloucestershire



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وارتُكبت نحو 45 ألف جريمة استخدم فيها سكين أو أداة حادة خلال العام المنتهي في نهاية مارس 2022 في انجلترا وويلز، وفقا لتقرير للعربية نت، وهي زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق وبنسبة 34% مقارنة بالفترة الممتدة بين 2010 و2011.