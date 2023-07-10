إصابة 12 شخصًا بحادث انقلاب أتوبيس على طريق الزعفرانة رأس غارب
أصيب مساء اليوم الاثنين 12 شخصًا باصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق رأس غارب- الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر.
وتم نقل المصابين لمستشفى أس غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب - الزعفرانة علي الفور تم الدفع ب 10 سيارات اسعاف لمكان الحادث وتبين اصابة 12 شخص بإصابات متفرقة.
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة .