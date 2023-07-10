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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إصابة 12 شخصًا بحادث انقلاب أتوبيس على طريق الزعفرانة رأس غارب

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب مساء اليوم الاثنين 12 شخصًا باصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق رأس غارب- الزعفرانة شمال  محافظة البحر الأحمر.

وتم نقل المصابين لمستشفى أس  غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 وورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب - الزعفرانة علي الفور تم الدفع ب 10 سيارات اسعاف لمكان الحادث وتبين اصابة 12 شخص بإصابات متفرقة. 

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة .

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