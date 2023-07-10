لفظت طفلة أنفاسها الاخيرة ، اليوم الإثنين، إثر صدمة من سيارة بناحية قرية ونينة الشرقية بمركز ومدينة سوهاج، تم نقل الجثمان الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

سيارة مسرعة تنهي حياة طفلة رضيعة بسوهاج

كانت البداية بتلقي الأجهزة المعنية ، بلاغًا من مستشفى أخميم المركزى يفيد بوصول طفلة رضيعة إلى المستشفى جثة هامدة ادعاء اصطدام سيارة بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين، من خلال المعاينة، اصطدام سيارة بالطفلة “ث . خ”، تبلغ من العمر سنتين بناحية قرية ونينة الشرقية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى وبسؤال أهلية الطفلة أفادوا أنه أثناء لهو الطفلة بالشارع اصطدمت بها السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

إصابة 7 اشخاص في حادث تصادم بسوهاج

في سياق متصل، تعرض 7 أشخاص للاصابة ، بكسور متفرقة بالجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بشجرة بسبب اختلال عجلة القيادة، بمدينة دارالسلام بمحافظة سوهاج.

كانت البداية بتلقي الأجهزة المعنية بسوهاج تلقت بلاغَا من مستشفى دارالسلام المركزى يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية مدخل قرية الكشح دائرة المركز ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وقوع حادث تصادم على الطريق بناحية قرية الكشح بين سيارة لنقل الركاب "تمناية" وشجرة على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق.

خلف الحادث عن إصابة" م . م . ح 32 سنة"، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإشتباه كسر بالضلوع، وإصابة ع . ع . م 23 سنة بجرح بساعد اليد اليسرى، وص . ن . ع 65 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ص . م . ع 36 سنة بجرح قطعى بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وإصابة م . ت . م 65 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، وإصابة إ . أ . ص 37 سنة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح رضى بالجبهة، وإصابة أ . ح . م 18 سنة بكسر بالساع الأيسر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.