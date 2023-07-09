امتحان الجيولوجيا 2023 يداوي جراح كيمياء الثانوية العامة "سهل ممتنع"

أعرب طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية علوم عن فرحتهم من مستوى امتحان الجيولوجيا 2023 والعلوم البيئية الذي أدوه صباح اليوم الأحد.

وأكد طلاب الثانوية العامة أن امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية كان متوسطًا وداوى جراحهم في امتحان مادة الكيمياء التي وصفوه بالمعقد والتعجيزي.

ووصف طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية بأنه سهل ممتنع، وأن الجميع يرونه سهلا في حين أنه يحتاج إلى تركيز شديد كما أنه يحتوي على بعض التركات.

وأبدى طلاب الثانوية العامة آمالهم في أن يأتي امتحان الأحياء بنفس مستوى امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية ليكون ختامه مسك للشعبة العلمية علوم بعد ما كابدوه في الكيمياء والفيزياء.

فيما، رأى بعض الطلاب أن الامتحان ليس سهلا كما يراه البعض وأنه يحتوي على عدد من الاسئلة الصعبة التي تبدو في ظاهرها سهلة إلا أنها تحتاج إلى تركيز للوصول إلى الإجابة الصحيحة.

وقال بعض طلاب الثانوية العامة إن امتحان الجيولوجيا 2023 كان يحتاج إلى وقتًا إضافيًا لأن أغلب الأسئلة تحتاج لمزيد من التفكير.

امتحان الجيولوجيا 2023

وأدى طلاب الثانوية العامة أدوا اليوم الأحد امتحان الدور الأول في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد 371 ألفا و891 طالبًا وطالبة.

كما أدى 95 ألفًا و552 طالبا وطالبة الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضيات، و251 ألفا و684 طالبًا وطالبة الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، أمام ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى 1824 طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة أولى) .

توزيع درجات امتحان الجيولوجيا 2023

ويبلغ المجموع الكلي لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم 60 درجة، على أن تكون الدرجة الصغرى للنجاح 30 درجة بنسبة 50 في المائة.

ويتضمن امتحان الجيولوجيا 2023 للثانوية العامة سؤالين مقاليين مخصص لهما أربع درجات، 44 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

