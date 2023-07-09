آراء طلبة الثانوية العامة في امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

رصدت كاميرا "بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الأحد، من أمام مدرسة الأورمان طنطا، بحي العجوزة الثانوية بنات، لحظة خروج الطالبات من امتحان الجيولوجيا لنظامي علمي علوم وعلمي رياضة، وامتحان علم النفس لشعبة الأدبي.

وأعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم ورضائهم عن امتحان مادتي علم النفس والجيولوجيا.

وقال عدد من الطالبات الذين انتهوا من امتحان علم النفس والجيولوجيا للثانوية العامة لنظامي علمى علوم ورياضة وأدبي، إن الامتحان جاء على مستوى الطالب المتوسط، وأنه "معقول" بخلاف امتحان الكيمياء والفيزياء والتاريخ لنظام الأدبي الذي جاء فوق مستوى الطالب المتميز على كل المستويات.

وأضاف طلبة النظام العلمي، أن هناك مشكلات يواجهونها مثل عدد الأسئلة الكبير، وقلة وقت الامتحان، ووجهوا رسالة إلى وزير التربية والتعليم بإعطائهم عدد ساعات كافية، أو إضافة وقت إضافي لطلبة العلمي، حيث إن موادهم العلمية ثقيلة ولا تقارن بالنظام الأدبي بالنسبة للمراجعة وحل الأسئلة.

والدتها جاءت ببوكية زهور لادخال البهجة عليها

وأكدوا طلبة النظام الأدبي، أن امتحان علم النفس كان على مستوى الطالب المتوسط والأسئلة كانت مباشرة مما أدى هذا إلى استيعاب كل سؤال وحله بشكل مبسط، بخلاف جميع الامتحانات التي مروا بها لاسيما مادة الإنجليزي التي كانت مباشرة أيضا ولم يروا بها أي صعوبات.

امتحانات الثانوية العامة

وكان اليوم الأحد قد أدى طلاب الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا وعلم النفس لنظامي علمى علوم ورياضة ولنظام الأدبي، ويعد هذا الامتحان هو ثالث امتحان لهم بعد عودتهم من إجازة عيد الأضحى المبارك ومتبقى امتحانين فقط على انتهاء ماراثون الثانوية العامة.