على طريقة روميو وجولييت.. أم تستقبل ابنتها بالزهور بعد امتحان الجيولوجيا

استقبلت ام ابنتها طالبة الثانوية العامة، بعد أداء امتحان الجيولوجيا اليوم بباقات من الورود، الأمر الذي جعل الطالبة تشعر بالبهجة والسرور والتي تعدى مريم.

وجاءت والدتها مصطحبة لها بوكية ملىْ بالزهور لتهنئتها بالامتحان وتحفيزها على مواصلة باقي الامتحانات بنفس الروح القوية، ومع سؤال الطالبة قالت في تصريح خاص لـ بوابة الوفد الإلكترونية أنها سعيدة جدا بهذة اللمحة الجميلة التي جعلتها مبتسمة وكلها سعادة بعد خروجها من امتحان الجيولوجيا، وأكدت على انها متحمسة أن تنهي باقي الامتحانات بنفس الروح متمنية التحاقها بكلية طب بشري.

ورصدت كاميرا "بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الأحد، من أمام مدرسة الأورمان طنطا، بحي العجوزة الثانوية بنات، لحظة خروج الطالبات من امتحان الجيولوجيا لنظامي علمي علوم وعلمي رياضة، وامتحان علم النفس لشعبة الادبي.

وأعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم ورضائهم عن امتحان مادتي علم النفس والجيولوجيا.

وقال عدد من الطالبات الذين انتهوا من امتحان علم النفس والجيولوجيا للثانوية العامة لنظامي علمى علوم ورياضة وأدبي، إن الامتحان جاء على مستوى الطالب المتوسط، وأنه "معقول" بخلاف امتحان الكيمياء والفيزياء والتاريخ لنظام الادبي الذي جاوا فوق مستوى الطالب المتميز على كل المستويات.

امتحانات الثانوية العامة

وأضاف طلبة النظام العلمي، أن هناك مشكلات يواجهونها مثل عدد الأسئلة الكبير، وقلة وقت الامتحان، ووجهوا رساله إلى وزير التربية والتعليم بإعطائهم عدد ساعات كافية، أو إضافة وقت إضافي لطلبة العلمي، حيث إن موادهم العلمية ثقيلة ولا تقارن بالنظام الأدبي بالنسبة للمراجعة وحل الأسئلة.

وأكدوا طلبة النظام الأدبي، على أن إمتحان علم النفس كان على مستوى الطالب المتوسط والاسئلة كانت مباشرة مما أدى هذا إلى استيعاب كل سؤال وحله بشكل مبسط، بخلاف جميع الامتحانات التي مروا بها لاسيما مادة الانجليزي التي كانت مباشرة أيضا ولم يروا بها أي صعوبات.

امتحانات الثانوية العامة:

و كان اليوم الأحد قد ادى طلاب الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا وعلم النفس لنظامي علمى علوم ورياضة ولنظام الأدبي، ويعد هذا الامتحان هو ثالث امتحان لهم بعد عودتهم من اجازة عيد الاضحى المبارك ومتبقى امتحانين فقط على انتهاء ماراثون الثانوية العامة.