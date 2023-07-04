سعر الذهب صباح اليوم الثلاثاء في محال الصاغة

أسعار الذهب.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار المشغولات الذهبية خلال بداية التعاملات الصباحية في محال الصاغة اليوم الثلاثاء، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2537.25 جنيه للبيع، 2525.75 جنيه للشراء، وثبت عيار 21 عند مستوي 2220 جنيها للبيع، و2210 جنيهات للشراء.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية صباح اليوم الثلاثاء في محال الصاغة والذي واصل استقراره على أخر انخفضات وصل لها منذ أكثر من اسبوع، مع توقعات بارتفاعت قادمة للمعدن الاصفر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

الذهب

سعر الذهب بيع شراء

عيار 24 2537.25 جنيه 2525.75 جنيه

عيار 22 2325.75 جنيها 2315.25 جنيه

عيار 21 2220 جنيها 2210 جنيها

عيار 18 1902.75 جنيه 1894.25 جنيه

عيار 14 1480 جنيه 1473.25 جنيه

عيار 12 1268.5 جنيه 1262.75 جنيه

عيار 9 951.5 جنيه 947.25 جنيه

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2537.25 جنيه للبيع، 2525.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

حقق سعر الذهب عيار 22 حوالي 2325.75 جنيه للبيع، 2315.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر عيار 21 عند مستوي 2220 جنيها للبيع، و2210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هبط سعر الذهب عيار 18 فى بداية تعاملات اليوم لمستوى 1902.75 جنيه للبيع، و1894.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1480 جنيه للبيع، 1473.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12، نحو 1268.5 جنيها للبيع، 1262.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 إلى 951.5 جنيه للبيع، و947.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

حقق سعر الجنيه الذهب انخفاضا ليصل سعره لـ 17760 جنيها للبيع، و17680 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

شهد سعر أونصة الذهب ارتفاعا طفيف، لتسجل نحو 1925 دولارا للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 1924 دولارا.