تفاصيل جديدة حول خاطف روح عجوز في العيد بالجيزة

قررت النيابة العامة في الجيزة، دفن جثمان عجوز لقي مصرعه على يد شاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داخل شقة بمنطقة الطالبية غرب الجيزة، بعدما استدرج العجوز، المتهم من ميدان رمسيس لممارسة العلاقة المحرمة، ووافق المتهم وذهب برفقته لسرقة أمواله.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن المتهم تقابل مع المجني عليه البالغ 65 عاما، بميدان رمسيس في القاهرة، وذلك أثناء قيام الأخير بتوصيل ابنته لقضاء إجازة عيد الأضحى في محافظة الدقهلية، ولمح له العجوز برغبته في ممارسة العلاقة المحرمة معه، وبالفعل اتفقا وذهبا إلى شقة الطالبية، حيث أجهز عليه الشاب خنقا ثم فر هاربا إلى شقة خالته في البساتين بمحافظة القاهرة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن المتهم حضر من بلدته محافظة أسيوط، باحثا عن عمل في مجال المعمار والبناء، وشاهد العجوز في ميدان رمسيس أثناء قيامه بتوصيل ابنته لقضاء إجازة عيد الأضحى بمحافظة الدقهلية، واتفقا على ممارسة العلاقة المحرمة، فأوهمه المتهم بموافقته على الذهاب معه لسرقة أمواله، ثم توجه مع إلى شقته بمنطقة الطالبية، وقام الشاب بخنقه حتى سقط جثة هامدة.



واعترف المتهم بقتل مسن الطالبية بجريمته تفصيليا، حيث قرر قيامه بالحضور من بلدته في محافظة أسيوط إلى محافظة القاهرة باحثا عن عمل في طائفة المعمار، وأثناء تواجده بميدان رمسيس في وسط القاهرة تقابل مع العجوز «المجني عليه» الذي جلس بجواره وتعرفا على بعضهما، وطلب من العجوز الذهاب معه إلى شقته بمنطقة الطالبية لممارسة العلاقة المحرمة وبالفعل اتفقا على ذلك.

وقال المتهم، في اعترافاته أمام النيابة في الجيزة، أنه توجه مع المسن إلى شقته في منطقة الطالبية، وكان يدور في ذهنه سرقة أمواله والهروب، وما أن دلفا إلى الشقة غافل المتهم العجوز وقام بخنقه مستخدما حزام حقيبة خاصة به، ولم يتركه إلا وهو جثة هامدة، ثم قام بسرقة هواتفه المحمول ومحفظته الخاصة وفر هاربا، وأثناء ذلك توقف أمام ماكينة ATM وحاول سحب أموال منها باستخدام فيزا خاصة بالمجني عليه إلا أنه فشل بسبب عدم معرفته كلمة السر فقرر بيع الهواتف المحمولة والتحصل على أموال منها.

واختتم المتهم في اعترافاته أمام النيابة، أنه ذهب مسرعا إلى منزل خالته بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، إلا أنه فوجئ بالقبض عليه من قبل الشرطة، وتم اصطحابه إلى قسم الطالبية ثم عرضه على النيابة العامة، وأرشد عن مكان محفظة المجني عليه والهواتف المحمولة، وشرح تفصيليا طريقة ارتكاب جريمته.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة خلال أيام عيد الأضحى، تضمن ورود بلاغا أفاد العثور على جثة خمسيني بالملابس الداخلية داخل شقته في الطالبية، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان شخص في العقد السادس من العمر يرتدي ملابسه الداخلية، كما تبين وجود آثار خنق في الرقبة، وسلامة الأبواب والنوافذ، وشكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، ومراجعة كاميرات المراقبة ظهور شاب برفقة المسن أمام العقار محل الواقعة، ثم خروج الشاب مرة أخرى من العقار بعد مرور 20 دقيقة مسرعا يلتفت حوله، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة القت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا.