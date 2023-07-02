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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

مليون مستفيد في 6 أيام من مبادرة 100 يوم صحة (شاهد)

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة (أرشيفية)

انطلقت مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس  عبدالفتاح السيسى والتي تعد نتاجا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

 

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الصحة تكشف حجم المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" .. 71 ألف خدمة

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الفرق الطبية تواصل فاعليات مبادرة 100 يوم صحة بقنا

وأكد  الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة، أنه منذ انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بتاريخ 25 يونيو الماضي قدمت خدماتها لما يقرب ما يقرب من 545 ألفا و900 خدمة.

 

وواصل عبدالغفار أن مبادرة 100 يوم صحة  صحة قدمت خدماتها للمرآة  أو الأمراض المزمنة والسمع والولادة وصحة الأم والجنين، والمقبلين على الزواج، والكشف عن أورام البروستاتا والقولون

وأشار إلى أن 62 قافلة طبية قدمت خدماتها لما يقرب من 16 ألف مواطن خلال الأيام الستة الماضية من مبادرة 100 يوم صحة إلى جانب تقديم الخدمات التوعوية والوقائية لهم لما يقرب من 221 ألف مواطن.

 

وأضاف أنه حتى الآن اقترب عدد المستفيدين من مبادرة 100 يوم صحة من المليون مواطن بمختلف أشكال المبادرة والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن المبادرة تقدم كافة الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بالجمهورية بالمجان.

واستطرد عبدالغفار خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن فرق التواصل المجتمعى تنتشر فى أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات والشواطئ للتوعية بالأمراض غير السارية، موضحا أن الحملة عبارة عن أن الصحة معك من بداية الجنين حتى الكشف على كبار السن والمسنين، والدعم النفسى سواء عند الأطفال.

تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة 

وفي سياق آخر، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ71 ألفًا و252 خدمة، وكانت الشرقية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ10 آلاف و473 خدمة، تليها المنوفية بـ9 آلاف و608 خدمات.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ7 آلاف و430 سيدة -في أول زيارة- وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 1125 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ981 خدمة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 24 ألفًا و776 زيارة، تصدرتها الشرقية بـ5 آلاف 211 زيارة، وتلتها الدقهلية بـ3 آلاف و501 زيارة.

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