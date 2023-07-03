القبض على المتهم بإنهاء حياة مسن في الطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي المتهم بقتل مسن بغرض سرقته في منطقة الطالبية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجده بالعثور علي جثة مسن مقتول داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة عمرو.م، 65عاما، وبه إصابات بالساقين.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجنى عليه بغرض سرقته،تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.