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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين يؤدون امتحان الجغرافيا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

 أدى طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الجغرافيا (ورقة أولى). 

وزير التعليم يتفقد امتحان الجغرافيا للثانوية العامة المكفوفين

نموذج امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023 (درب نفسك)

 وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين الذين أدوا امتحان الجغرافيا 255 طالبًا وطالبة.

 متابعة امتحانات الثانوية العامة 2023 

 وحرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

 وسارت أجواء امتحانات الثانوية العامة في الجغرافيا بشكل جيد ومنضبط ومن دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

 جدير بالذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون غدًا الأحد الموافق 25 يونيو 2023، الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية).

 ويؤدي طلاب الثانوية العامة في الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء في ألفين و97 لجنة امتحانية في المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية. 

 ونبه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة، منوهًا بضرورة توزيع أوراق الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية وقت امتحانات الثانوية العامة. 

 وشدد وزير التربية والتعليم على عدم التساهل في مواعيد دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة  ودخولهم في الوقت المحدد. 

 ووجه وزير التربية والتعليم بمراجعة الصيانة الشاملة في لجان امتحانات الثانوية العامة قبل بدء كل امتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة 2023. 

 كما وجه وزير التربية والتعليم بضرورة مراجعة الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، وتشغيلها طوال فترة انعقاد اللجان.

 وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من جمع أوراق الإجابة البابل شيت والمقالي، وعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معًا. 
 

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