وصول الحجاج المنومين من مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة

تعمل وزارة "الصحة" في كل عام على نقل الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، لكي يتمكّنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلامة.

ووصلت قافلة "الصحة" للحجاج المنومين إلى مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات، قادمة من مستشفيات المدينة المنورة، ولاستكمال علاجهم وتمكينهم من أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

موسم الحج عام 1444هـ.. تستمرعملية نقل الحجاج

وتتم عملية التفويج بشكل سنوي، من خلال برنامج "قافلة الصحة"؛ حيث تم تجهيز الحجاج، ومعرفة الحالات والوضع الصحي لهم، ثم بدأت عملية النقل من المدينة إلى المشاعر المقدسة.

قافلة الصحة لنقل الحجاج المنومين

وبلغ عدد الذين تم نقلهم 16 حاجًّا، عن طريق استخدام 27 سيارة إسعاف ما بين ناقلة للحجاج وأخرى مساندة، وذلك حسبما أكد به وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار.

قافلة الصحة لنقل الحجاج المنومين

قافلة الصحة لنقل الحجاج المنومين

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وتستمر عملية نقل الحجاج المنومين في مدينة جدة إلى مستشفيات مشعر عرفات، لاسكتمال علاجهم وأداء مناسك الحج.

قافلة الصحة لنقل الحجاج المنومين

وكانت نقلت قافلة تابعة لوزارة الصحة السعودية، الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة؛ ليتمكّنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلامة، وانطلقت هذه القافلة فجر اليوم والتي تقلّ حجاجًا من مختلف الجنسيات.

وتنقل هذه القافلة المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة؛ لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة، وتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات؛ لتمكينهم من استكمال الخطة العلاجية لهم، وأداء مناسك الحج لهذا العام 144هـ.



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وتضم قافلة "الصحة"، أسطولًا متكاملًا مكونًا من "16" سيارة إسعاف مزوّدة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع تواجد فريق طبي متخصّص مكوّن من 83 ممارسًا متخصصًا "أطباء وتمريض ومسعفين".

بالإضافة إلى 4 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات العناية المركزة، بجانب 5 إسعافات مساندة وكابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.