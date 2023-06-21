التأمينات تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات (فيديو)

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن أموال المعاشات ستكون في ماكينات الصرف الآلي يوم الأحد المقبل، أي يوم 25 -6، وأن هذا القرار أدخل البهجة والسرور على الجميع.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقدّم تسهيلات وأشياء كثيرة لـ أصحاب المعاشات، وأن الرئيس وجّه بصرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى أن الجميع كان ينتظر هذا القرار، والرئيس السيسي، أسعد الجميع، مشيرا إلىأن هناك 11 مليون مواطن مستفيد من المعاشات، وأن تلك المعاشات تكلف الدولة 29 مليار جنيه في الشهر.

ووجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف المعاشات لشهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.

بدء صرف المعاشات يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري

وقال “عوض”، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية، تقرّر بدء صرف المعاشات يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة علي مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الالكترونية.



وأضاف “عوض” أن عدد أصحاب المعاشات و المستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً.

وجاءت آخر زيادة في المعاشات في شهر أبريل 2023 الماضي، بعد أن قرر الرئيس السيسي تبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو، ليتم تطبيقها بدءًا من شهر أبريل الماضي، وهي زيادة بنسبة 15% في المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يوليو



أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، فمن المقرر بدء صرف معاشات يوليو 2023 في اليوم الأول من شهر يوليو، والذي يوافق أخر أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

زيادة المعاشات



جاءت قيمة زيادة المعاشات الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي في شهر أبريل الماضي، كالآتي:

1- سجلت قيمة زيادة المعاشات لـ 1495 جنيهًا بعد أن كانت 1300 جنيه.

2- سجلت قيمة زيادة المعاشات لـ 2645 جنيهًا بعد أن كانت 2300 جنيه.

3- سجلت قيمة زيادة المعاشات لـ 4025 جنيهًا بعد أن كانت 3500 جنيه.

4- سجلت قيمة زيادة المعاشات لـ 4945 جنيهًا بعد أن كانت 4300 جنيه.

5- سجلت قيمة زيادة المعاشات لـ 6095 جنيهًا بعد أن كانت 5300 جنيه.

6- سجلت قيمة زيادة المعاشات لـ 7475 جنيهًا بعد أن كانت 6500 جنيه.



يتم صرف معاشات شهر يوليو 2023 من خلال عدة أماكن وهي:

البريد المصري.

منافذ شركة فورى.

فروع بنك ناصر الاجتماعى.

بنوك القرى.

ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

البنوك التجارية.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.