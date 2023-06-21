نجوم يرحلون عن الدوري السعودي.. الهلال الأكثر خسارة

تستعد أندية الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي لإبرام المزيد من الصفقات الأوروبية لدعم احتياجات الفريق، وبعد قرار الدعم بلاعبين من الصف الأول، ويعتبر فريق الهلال الأكثر خسارة بسبب تلك الصفقات.

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حتى الآن لم يعلن نادي الهلال عن أي صفقة رسمية كما فعل نادي الاتحاد والنصر بضم كريستيانو رونالدو للعالمي، وكريم بنزيما ونجولو كانتي للنمور، والتي رفعت اسم الدوري السعودي للعالم.

الهلال يقرر رحيل الثلاثي الأجنبي:

أعلن الاتحاد رحيل أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو عن الجانب الهجومي بشكل رسمي، ويتجه الفريق الآن للموافقة على رحيل موسي ماريجا وجانج هيون سو وماتيوس بيريرا.

وقرر النادي بشكل رسمي بقاء الثنائي أندري كاريلو وميشيل ديلجادو مع الفريق بشكل رسمي، ولم يعلن حتى الآن موقف جانج النهائي من الرحيل أو البقاء.

الاتحاد يدعم صفوفه في وجود خسائر:

نجحت إدارة نادي الاتحاد في إعلان التعاقد مع كريم بنزيما لمدة 3 مواسم ونجولو كانتي لثلاثة مواسم أيضًا، وحتى الآن لم يعلن النمور عن راحلين لكنه يعاني من الإصابات.

تعرض أحمد حجازي لإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي وسيغيب عن الفريق في مونديال الأندية، في حين يلجأ النادي حاليًا للموافقة على رحيل طارق حامد والذي قد يكون أول الراحلين عن العميد.

النصر يستعد لضم زياش ورحيل بيتي وجوستافو:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفترة الحالية للتعاقد مع اللاعب حكيم زياش، والذي قد يكون أولى صفقات العالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، والذي سيكون على حساب النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

تتجه إدارة النصر في الفترة الحالية للموافقة على رحيل لويس جوستافو والدعم بلاعب جديد أصغر سنًا في متوسط الميدان، وليخدم خطط النادي لأطول فترة ممكنة في المستقبل.

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الأبرز في تاريخ الأهلي يقترب من الرحيل:

يقترب النجم السوري الدولي عمر السومة من الرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، وتشير التقارير أن اللاعب يقترب من نادي الزمالك، أو تجديد الإعارة للنادي العربي القطري.

أصبح الدوري السعودي من الدوريات المستهدفة حول العالم منذ انتقال رونالدو لنادي النصر، وبوابة لنجوم أوروبا الكبار، ويتوقع الخبراء أن يكون من أكبر دوريات العالم خلال فترة قصيرة.

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