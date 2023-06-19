رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع أعمال توثيق الامتحانات الشفوية بلجان العاشر

تفقد الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الشهادة الثانوية بإدارة العاشر من رمضان التعليمية الأزهرية.

واطمأن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على سير أعمال الامتحانات التحريرية بلجان معهد فتيات فؤاد خميس النموذجى، ومعهد بنين فؤاد خميس النموذجى، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في التفاضل والتكامل .

وتفقد أيضا لجان الامتحانات الشفوية المنعقدة للطلاب والطالبات في مادتي القرآن الكريم، والحديث الشريف، لمتابعة أعمال توثيق الامتحانات الشفوية داخل معامل الحاسب الآلي بكل لجنة.

ضرورة المتابعة اليومية للجان الامتحانات التحريرية والشفوي ة

وخلال الجولة التفقدية، أكد رئيس القطاع على ضرورة المتابعة اليومية للجان الامتحانات التحريرية والشفوية، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من إدارة الامتحانات، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة من أجل راحة الطلاب والطالبات خلال أدائهم الامتحانات.

وفي ختام الزيارة، وجه رئيس قطاع المعاهد؛ الشكر للعاملين بمنطقة أزهر الشرقية على ما يبذلونه من جهد خلال أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والاستعدادات التي تجريها المنطقة للعام الدراسي الجديد.