32 برنامجًا دراسيًا في الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية

كشف الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية، عن تقديم 31 برنامجًا دراسيًا لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وتجارب تعليمية متميزة تمتاز بالمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر "إفريقيا في قلب مصر" بمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ احتفالًا باليوم العالمي لإفريقيا والذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية أن الجامعة تهدف إلى العمل على تعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي مع جامعات ومؤسسات تعليمية في إفريقيا.

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية إطلاق برامج تعليمية متميزة وبحوث مشتركة في مجالات عديدة من العلوم الحديثة والعلوم البينية، وكذلك في العلوم الهندسية والتكنولوجية.

منح دراسية من الجامعات الأوروبية

وكشف رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية عن تقديم عشر منح دراسية مجانية كاملة وجزئية لشباب القارة الإفريقية المتميزين سواء للدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا أو إجراء البحوث.

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية إلى عزمهم إنشاء مجمع حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والابتكار في الجامعات الأوروبية.

وذكر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية أن الاحتفالية التي تنظمها مؤسسة الجامعات الأوروبية بفرعيها (جامعة لندن، وجامعة وسط لانكشاير) تهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به الجامعات لدعم القضايا الإفريقية المختلفة في الأجندة الأممية 2030 لأهداف التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بتوفير الجامعات الأوروبية منحًا مجانية للطلاب المتميزين سواء المصريين أو غير المصريين.

وثمن وزير التعليم العالي جهود الجامعات الأوروبية لإقامة هذا المؤتمر الفعال الذي يحث على تنشيط وتطبيق الرؤية المستقبلية من أجل إفريقيا في سعيها الجاد نحو السلام والعدل والتضامن والدعم الدولي، وتسليط الضوء على قصص النجاح المتميزة التي يطرحها العلماء وأصحاب الدور المؤثر.

ونوه وزير التعليم العالي بأن الجامعات الأوروبية تنظم مؤتمرها احتفالًا بيوم إفريقيا تحت عنوان "إفريقيا في قلب مصر"، برعاية رئيس مجلس الوزراء؛ للاحتفال بهذه المناسبة مع باقى الدول الإفريقية، والذى يواكب يوم 25 مايو من كل عام، ذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي.