عبدالعليم داود: غرق سفينة المهاجرين تكرار لمأساة باخرة السلام

أكد النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن غرق سفينة المهاجرين بالسواحل اليونانية، تكرار لنفس مآساة باخرة السلام 98 والتى راح ضحيتها 1900 مواطن مصرى دون إهتمام من الحكومة بحياة المصريين.

وأضاف"عبدالعليم داود"فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء أن الحكومة لو كانت حريصة على حياة المصريين لما لجأ للهجرة غير الشرعية ,مضيفا أن قرية الجزيزرة الخضراء والتى تقع داخل دائرتى مطوبس وفوة ودسوق ,وتلك بلد سعد باشا زغلول ومصطفى بك مرعى .

وأوضح "داود "أنه كان من الممكن إنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية ,ولكن الوزراء والمحافظين واللواءات السابقين ,إستولوا على أراضى الأهالى وقننوا اباطل لصالح أنفسهم ,وهم سبب غرق الشباب وماآل اليه حالهم الآن ’يتركوا بلادهم ويعرضوا أنفسهم للخطر لكسب العيش.

وأشار"داود"أن الشباب يهاجروا إلى ليبيا واليونان وتركيا ويعاملوا أسوأ معامله ولما وأن حياتة المصريين رخيصة فى بلدهم ,ولو كان يعامل بإحترام فى الداخل لوجد معامله جيدة فى الخارج وطالب"داود"بفتح تحقيق عاجل حول المسؤول عن غرق الشباب .

ورفض"داود"إزالة إسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من على أكاديمية ناصر مؤكدا لست ناصريا و لم أكن يوما ناصريا وأختلف معه فى ملف الحريات ,ولكن لاننسى ل"عبدالناصر" حرصة على لاعدالة الإجتماعية والتصنيع .