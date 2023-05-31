الجامعات الأوروبية تعلن فتح باب الالتحاق لطلاب الشهادات المعادلة

أعلنت الجامعات الأوروبية فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، فتح باب الالتحاق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك بمقر الجامعة بالعاصمة الإدارية أو من خلال الموقع الإلكتروني.

وقال الدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن الجامعات الأوروبية في مصر، ستبدأ في تلقي طلبات الالتحاق بالجامعات من خلال التقديم بمقر الجامعة، مشيرا إلى أنه سيتم قبول طلبات الالتحاق في جميع التخصصات.

وتابع "هاشم "أن الجامعات الأوروبية في مصر مستمرة في تقديم خدماتها التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، إذ تحظى بمكانة علمية مرموقة بين كبرى الجامعات التخصصية بالعالم، مضيفا أن أن الجامعات الأوروبية تهدف إلى تقديم تعليم من الطراز العالمي؛ من خلال التعاقد مع هذه الجامعات العالمية لتقديم أرقى الدرجات العلمية في مختلف المجالات، حيث تُمنح الدرجات العلمية من الجامعات الأم مباشرة .

و تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر فرع جامعة لندن والتى تقدم من خلال كلياتها و مؤسساتها العديد من البرامج الدراسية المتميزة، ومنها 12 تخصصاً متميزاً في الإقتصاد، والعلوم السياسية، والعلوم الإدارية، والتمويل، وغيرها من العلوم الإجتماعية مقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالمياً على مستوى جامعات العالم فى العلوم الإجتماعية، و قد حصل منها 18 عالماً على جائزة نوبل.

إلى جانب 7 برامج فى هندسة وعلوم الحاسبات وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعى وتطوير الويب والهاتف المحمول والحوسبة المادية وإنترنت الأشياء والواقع الإفتراضى وتطوير الألعاب وتجربة المستخدم، و جميعها تخصصات جديدة وفريدة من نوعها، حيث تعتبر من أحدث تخصصات الحاسب الآلي فى علوم المستقبل وتطبيقاته، وستمنح الدرجات العلمية من جامعة لندن.

ويأتي ذلك تحت الإشراف الأكاديمى لكلية جولد سميث، وأيضا كلية لندن الجامعية (UCL) والمصنفة ٨ على العالم، وحصل منها 34 عالمًا على جائزة نوبل والكلية الملكية فى لندن، وستمنح درجة الليسانس فى القانون ودرجة البكالوريوس فى علم النفس من الكلية الملكية فى لندن (King’s College)، والمصنفة رقم 31 على العالم، وحصل 12 عالمًا على جائزة نوبل من هذه الكلية.

كما تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر جامعة وسط لانكشاير والتى تمنح درجات البكالوريوس في العلوم الهندسية في تخصصات فريدة ومميزة وعددها عشرة تخصصات "الهندسة الميكانيكية ، وهندسة السيارات الرياضية ، وهندسة الطيران ، وهندسة علوم الفضاء وإعداد الطيارين ، وهندسة الميكاترونيكس والأجهزة الذكية، وهندسة التصنيع ، وهندسة الطاقة ، والهندسة بإستخدام الحاسوب ، والهندسة الكهربائية الإلكترونية ، وهندسة الإلكترونيات".

يذكر أن الجامعات الأوروبية تم انشاؤها طبقا للقرار الجمهورى رقم 86 لسنة 2021 واستنادا للقانون رقم 162 لسنة 2018 حيث تستضيف الجامعات الأوروبية فى مصر EUE الجامعات الأولى المصنفة عالميا فى استجابة واضحة لرؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي