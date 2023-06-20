الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طفل يحقق "معجرة".. بقي حيا بعد توقف قلبه 16 دقيقة (فيديو)

طفل - أرشيفية
طفل - أرشيفية

تمكن طفل وليد من البقاء 16 دقيقة بلا أوكسجين أو دقات قلب، فيما وصف أطباء في ولاية مينيسوتا الأمريكية، الأمر بأنه "معجزة".
في فبراير الماضي، دخلت ستيفاني سيلفا، المستشفى في حالة مخاض بينما كانت تعاني من آلام في الصدر، واكتشف الأطباء أن إمداد طفلها بالدم قد انقطع.
سرعان من تمكن الأطباء من إتمام عملية الولادة، وبدأوا في محاولات إنعاش الطفل، حيث كان قلبه قد توقف تماما وظل لـ 16 دقيقة كاملة بلا أوكسجين.


تقول الدكتورة هايدي كامراث: "كنا على وشك وقف محاولة الإنعاش القلبي وإعلان وفاته، عندما تلقينا نبضا ضعيفا، وتلقى الطفل نفسًا لأول مرة في حياته".
ومن النادر أن يعيش المولود حديثا لمدة 16 دقيقة بدون أكسجين ولا نبض، كذلك فإن البقاء على قيد الحياة دون أي آثار صحية طويلة المدى هو أمر غير مسبوق، إلا أن الطفل الذي سماه والداه "أوين" ورغم البداية المؤلمة، قد تجاوز مراحل النمو في المستشفى دون مشكلة أو ضرر.

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