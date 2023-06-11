كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلي قبل إياب نهائي أفريقيا

ساعات قليلة تفصل متابعي الكرة الأفريقية والعربية عن مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي والتي تقام على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية ، بعد أن انتهى لقاء الذهاب الأسبوع الماضي بتفوق الأحمر بثنائية لهدف .

الاجتماع الفني وألوان الفريقين ..

تم أمس السبت إقامة الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي والوداد ، واتفق فيه أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، بينما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا.

أما فريق الوداد يرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا و«شورتًا» وشرابًا من اللون الأسود.

محاضرة فنية لكولر

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة بفندق الإقامة على اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب المباراة ، المقرر له الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة .

ومن المنتظر أن يراجع كولر خلال المحاضرة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء.

جاهزية لاعبي الأهلي ..

وأشار الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جاهزية اللاعبين التامة لخوض مباراة الفريق أمام الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر.

وشدد أبو عبلة على أن جميع اللاعبين في حالة طبية وبدنية مميزة للغاية، وأن عناصر الفريق المتواجدين بالبعثة جاهزة للمشاركة في المباراة، وفقًا للرؤية الخاصة بالجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.



وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا بدنيا خفيفا في الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، بفندق الإقامة، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين لخوض المباراة النهائية المرتقبة.

وقام اللاعبون بأداء فقرة بدنية خفيفة تحت إشراف اندرياس أندويا، مخطط الأحمال، ضمن تحضيرات الفريق