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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

10 منح لأبناء أفريقيا في الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية

مؤتمر الجامعات الأوروبية
مؤتمر الجامعات الأوروبية

أعلن الدكتور محمود هاشم عبد القادر مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقديم  10 منح دراسية مجانية كلية وجزئية من أبناء قارة أفريقيا المتميزين سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا وإجراء البحوث.

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وكشف رئيس الجامعات الأوروبية عن تدشين مجمع حاضنات تكنولوجية ومركز إبداع بالجامعات الاوروبية ليكون نواة للابداع في العاصمة الادارية الجديدة لخدمة البحث العلمي والتنمية.

مؤتمر "أفريقيا في قلب مصر" في الجامعات الأوروبية

مؤتمر الجامعات الأوروبية 

جاء ذلك خلال مؤتمر "أفريقيا في قلب مصر" الذي نظمته الجامعات الأوروبية بالعاصمة الجديدة تزامنا مع مرور ٦٠عاما على إنشاء الاتحاد الأفريقي برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي الوزارات والسفارات الأجنبية في مصر.

ودعا مؤسس ورئيس الجامعات الأوروبية لبث روح الأمل ومواجهة التحديات التي تواجهها القارة، لافتا إلى أن امكانيات القارة لم تكتشف بعد، كونها تمتلك كميات هائلة من المواهب والعناصر البشرية المتميزة.

وأوضح رئيس الجامعات الأوروبية في مصر أن الجامعات الأوروبية تلعب دور كبير في ربط الشعوب الافريقية واحتضان أبناء القارة في مختلف التخصصات الفريدة على أرض العاصمة باستضافة الجامعات 32 برنامج دراسي في مرحلة البكالوريس والدراسات العليا. 

ولفت رئيس الجامعات الأوروبية إلى تعاون الجامعات مع القارة الأفريقية يمتد إلى استقبال طلاب من القارة وإطلاق  بحوث مشتركة وبينية وتكنولوجية وهندسية بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي الأفريقية، وبرامج تبادل اعضاء هيئة التدريس. 

مؤتمر الجامعات الأوروبية 

يذكر أن الاحتفالية تتضمنت تقديم مجموعة من الإبتكارات المصرية في مجالي الصحة والأمن الغذائي كمقترحات حلول لمشاكل أفريقيا بالتعاون مع شركاء التنمية مثل شركة إنراد وعلى رأسها مشروع مكافحة الملاريا والتي أثبتت التطبيقات الحقلية نجاحها في القضاء عليها بإستخدام أشعة الشمس ومستخلصات طبيعية صديقة للبيئة وذلك في أكثر من دولة إفريقية مثل أوغندا و السودان وأثيوبيا وغيرها. أحب التأكيد على أننا ملتزمون بالعمل سويا لتحقيق طموحات أفريقيا وتطوير قدراتها الهائلة.
وقام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء الجامعات الأوروبية في العاصمة الجديدة.

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