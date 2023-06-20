توقيع بروتوكول بين التعليم العالى وشركة أمازون ويب العالمية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيسز العالمية (AWS).

كما شهد وزير التعليم العالى تدشين المبادرة الخاصة بتمكين الطلاب والعاملين بالجامعات في مجال الحوسبة السحابية.

وقع بروتوكول التعاون الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالى للحوكمة الذكية، وفاليري سينجر مديرة التعليم العالمي والمهارات للعمل بشركة أمازون ويب سيرفيسز.

وزير التعليم العالى يكشف أهداف البروتوكول

وزير التعليم العالى خلال البروتوكول

وأكد وزير التعليم العالى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير بيئة مناسبة وملائمة للشباب، تساعدهم على اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لسوق العمل وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن التعاون والمشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات يُعزز إمكانية الوصول الشامل للتكنولوجيا والمعرفة، كما يقدم حلول مُبتكرة لتحقيق التحول الرقمي وتحسين الكفاءة والإنتاجية كذلك يساعد على بناء مستقبل أفضل يستفيد من القدرات الهائلة للتكنولوجيا في تحقيق التنمية والازدهار.

وأوضح وزير التعليم العالى أن الوزارة تعمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي على إعداد برامج تنمي مهارات القيادة وتطوير الذات لتمكين طلاب الجامعات المصرية من مواجهة التحديات من خلال تعزيز العمل الجماعي وتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم الرقمية وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار ونهج التفكير المستقبلي لدى الشباب مما يفتح الأبواب نحو وظائف المستقبل ويدعم وجود خريج قادر على حل المشاكل وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمُستدامة في الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية.

وأعرب وزير التعليم العالى عن تطلعه لمزيد من التعاون البناء والمُستدام مع شركة أمازون في مجالات تدريب العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ودعم العملية التعليمية بالمناهج الدراسية الحديثة والمتطورة لتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على مواكبة مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

شهدت الفعاليات حضور د. عزة الشناوى المدير الإقليمي بمصر وشمال أفريقيا لشركة أمازون ويب سيرفز ، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركات العالمية تنفيذًا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل وإعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي في مجال الحوسبة السحابية وتطوير قدرات التحول الرقمي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا.

