أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشرى سارة لطلاب بشرى لطلاب الجامعات العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا.

ووجه وزير التعليم العالي باستيعاب جميع الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الذين تنطبق عليهم الشروط المُعلن عنها سابقًا بالجامعات الخاصة والأهلية.

زيادة نسبة قبول العائدين في الجامعات

ووجه وزير التعليم العالي بزيادة نسبة الـ10 في المائة المُحددة للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب هؤلاء الطلاب إلى 20 في المائة حتى يتمكن جميع طلاب الجامعات - الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط - من التحويل للجامعات الخاصة والأهلية.

وأوضح الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أنه لا توجد مشكلة في الأماكن المُتاحة بالجامعات لاستيعاب الطلاب الراغبين في التحويل، فالأماكن التي تم إتاحتها تزيد عن عدد الطلاب الراغبين في التحويل، ولكن رغبات الطلاب ركزت على جامعات معينة، وسيتم توزيع الطلاب على الأماكن الشاغرة بجميع الجامعات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن إجمالي الطلاب الذين قدموا حتى الآن للتحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية من خلال الجامعات والرابط الإلكتروني المركزي بلغ 14500 طالب وطالبة، وتم توزيع 9500 طالب منهم حتى الآن، وجار توزيع العدد المُتبقي منهم حاليا.

وخصصت أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه الآن، لمساعدة الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها.

للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية ادخل هنا.



وخصصت أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية خصصت بريدًا إلكترونيًا [email protected] للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

ويستقبل هذا البريد الإلكتروني كل أسئلة الطلاب واستفساراتهم والتحديات التي تواجههم في إجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية للإجابة عليها.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، يوم السبت الموافق 13 مايو الجاري، ويستمر حتى الأول من أكتوبر 2023.