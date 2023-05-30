دراسة نظام جديد اختياري بديل لتنسيق الجامعات الخاصة

يدرس المجلس الأعلى للجامعات تطبيق نظام جديد اختياري بديل لتنسيق قبول الطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية.

ويبحث المجلس الأعلى للجامعات تطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها من شهادات للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة في الجامعات الخاصة والأهلية في حال عدم الحصول على الدرجات اللازمة لذلك.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث، أن نظام السنة التأسيسية للقبول في الجامعات لا يزال قيد الدراسة.

تفاصيل نظام السنة التأسيسية للدراسة في الجامعات

حالة إقرار هذا النظام، يجتاز تلك السنة التأسيسية الطلاب الذين لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي في الجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لدراسة تطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري للطلاب للالتحاق بالجامعات الحكومية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بتطبيق هذا النظام في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من دراسة الأمر.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

ووافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على توحيد نظام القبول في كل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية، والأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، منذ يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري.

ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم بشكل إلكتروني من خلال مواقع الجامعات على الإنترنت.