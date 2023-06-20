إنشاء مجمع حاضنات التكنولوجيا في الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية

كشف الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية عن اعتزامهم إنشاء مجمع حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والابتكار في الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر "إفريقيا في قلب مصر" والذي نظمه مؤسسة الجامعات الأوروبية، اليوم الثلاثاء، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، احتفالًا باليوم العالمي لإفريقيا والذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية أن الاحتفالية التي تنظمها مؤسسة الجامعات الأوروبية بفرعيها (جامعة لندن، وجامعة وسط لانكشاير) تهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به الجامعات لدعم القضايا الإفريقية المختلفة في الأجندة الأممية 2030 لأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية أن الاحتفالية تعد منصة للحوار ودعوة للعمل الجماعي نحو مستقبل أفضل لقارة إفريقيا، مؤكدًا أن أبناء الدول الإفريقية يمتلكون كمًا هائلًا من المواهب والابتكارات وروح الصمود، وأن الجامعات الأوروبية في مصر تحمل مسؤولية كبيرة تجاه تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الطلاب من جنسيات مختلفة، عن طريق استضافة مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة،

وأضاف رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية أن الجامعة تتيح للطلاب فرصة للاستفادة من ٣٢ برنامجًا دراسيًا لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وتجارب تعليمية متميزة تمتاز بالمعايير الدولية، وتهدف كذلك إلى العمل على تعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي مع جامعات ومؤسسات تعليمية في إفريقيا، وإطلاق برامج تعليمية متميزة وبحوث مشتركة في مجالات عديدة من العلوم الحديثة والعلوم البينية، وكذلك في العلوم الهندسية والتكنولوجية.

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية إلى أنه خلال فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر سيتم تقديم مجموعة من الابتكارات المصرية في مجالي الصحة والأمن الغذائي كمقترحات حلول لمشاكل إفريقيا بالتعاون مع شركاء التنمية مثل شركة إنراد وعلى رأسها مشروع مكافحة الملاريا

وأعلن عن تقديم عشر منح دراسية مجانية كاملة وجزئية لشباب القارة الإفريقية المتميزين سواء للدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا أو إجراء البحوث المشتركة.

افتتاح مؤتمر الجامعات الأوروبية

وافتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "إفريقيا في قلب مصر" بمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، والسفير سام مال سيبيوليبا سفير أوغندا بالقاهرة، والدكتور عمر المشري نائب سفير ليبيا بالقاهرة، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، والسفيرة ندى دراز بالمجلس القومي للمرأة، والدكتور ماجد نجم مستشار الوزير بالجامعات الأوروبية، وعدد من السفراء وممثلى الوزارات والهيئات الحكومية والإعلاميين.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الاحتفالية تعكس اهتمام الدولة المصرية ووعيها بدورها على الصعيدين الدولى والإقليمي، حيث تمثل إفريقيا لمصر دائمًا أهمية خاصة، مشيرًا إلى أننا نلتقى اليوم بمقر الجامعات الأوروبية فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تشهد على العديد من الإنجازات لمؤسسات وهيئات الدولة التى تعمل بشكل دؤوب ومستمر لتحقيق رؤية الدولة 2030.

