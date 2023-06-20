افتتاح مؤتمر "إفريقيا في قلب مصر" في الجامعات الأوروبية (صور)

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "إفريقيا في قلب مصر" في الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفالًا باليوم العالمي لإفريقيا والذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الإفريقي.

وحضر المؤتمر الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية، والسفير سام مال سيبيوليبا سفير أوغندا بالقاهرة، والدكتور عمر المشري نائب سفير ليبيا بالقاهرة، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، والسفيرة ندى دراز بالمجلس القومي للمرأة، والدكتور ماجد نجم مستشار الوزير بالجامعات الأوروبية، وعدد من السفراء وممثلى الوزارات والهيئات الحكومية والإعلاميين.

منح دراسية من الجامعات الأوروبية

مؤتمر الجامعات الأوروبية

وأعلن رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية تقديم عشر منح دراسية مجانية كاملة وجزئية لشباب القارة الإفريقية المتميزين سواء للدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا أو إجراء البحوث المشتركة.

ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية باعتزامهم إنشاء مجمع حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والابتكار في الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مؤتمر الجامعات الأوروبية

وثمن وزير التعليم العالي توفير تلك الجامعات منح مجانية للطلاب المتميزين سواء المصريين أو غير المصريين، بما يدعم منظومة التعليم العالي في مصر.

وأشار وزير التعليم العالي إلى قيام الجامعات الدولية بإجراء أبحاث علمية مشتركة بين الباحثين المصريين ونظرائهم في الدول الأخرى، مشيدًا بالخطوات التى اتخذتها تلك الجامعات في قطاع البحث العلمي، مثل إنشاء الحاضنات التكنولوجية.

مؤتمر الجامعات الأوروبية

وأضاف وزير التعليم العالي أن الجامعات الأوروبية تنظم مؤتمرها احتفالًا بيوم إفريقيا تحت عنوان "إفريقيا في قلب مصر"، برعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى؛ للاحتفال بهذه المناسبة مع باقى الدول الإفريقية، والذى يواكب يوم 25 مايو من كل عام، ذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي.

ولفت وزير التعليم العالي إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي فى مارس الماضي، والتي تؤكد أهمية التحالفات الإقليمية لكافة مؤسسات التعليم، وهى تحالفات: الإقليم الشمالى، وسط الصعيد، جنوب الصعيد، الدلتا.

مؤتمر الجامعات الأوروبية

وأضاف وزير التعليم العالى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق تحالف إقليم القاهرة الكبرى بمشاركة كل المؤسسات التعليمية فى القاهرة الكبرى.

وأشاد وزير التعليم العالى بجهود الجامعات الأوروبية لإقامة هذا المؤتمر الفعال الذي يحث على تنشيط وتطبيق الرؤية المستقبلية من أجل إفريقيا في سعيها الجاد نحو السلام والعدل والتضامن والدعم الدولي، وتسليط الضوء على قصص النجاح المتميزة التي يطرحها العلماء وأصحاب الدور المؤثر، ومنها على سبيل المثال: إنجاز د.محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية بأبحاثه ومساهماته العلمية فى تقديم حلول للعديد من مشاكل القارة الإفريقية.