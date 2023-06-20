8 طرق لحماية بياناتك أثناء السفر (شاهد)

في الوقت الراهن يتم استخدام الأجهزة الذكية والإنترنت بشكل واسع في جميع أنحاء العالم، ويتم استخدامها في العديد من المجالات، ومع ذلك فإن الاستخدام الواسع للتكنولوجيا يعرض البيانات الشخصية والمالية للخطر.

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ويمكن للقراصنة الإلكترونيين الاحتيال على هذه البيانات واستخدامها في أنشطتهم الإجرامية، لذلك إذا كنت تخطط للسفر، فمن المهم أن تتخذ بعض الإجراءات الأساسية لحماية بياناتك الشخصية والمالية أثناء السفر.

- استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN): يعتبر استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) أمرًا ضروريًا لحماية بياناتك الشخصية والمالية من القرصنة أثناء السفر، حيث تعمل خدمات VPN على تشفير بياناتك وإخفائها عن القراصنة، مما يجعل من الصعب عليهم الوصول إليها.

تحديث البرامج الضرورية قبل السفر

- تحديث البرامج الضرورية: قبل السفر تأكد من تحديث جميع البرامج الضرورية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، بما في ذلك نظام التشغيل والمتصفحات والبرامج الأمنية، وتحديث البرامج بشكل منتظم أثناء السفر أيضًا، لضمان الحصول على أحدث إصدارات البرامج والتحديثات الأمنية.

- تعطيل خاصية الاتصال التلقائي بالإنترنت: يمكن لجهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي الخاص بك الاتصال بالإنترنت تلقائيًا في الأماكن العامة أو عبر شبكات Wi-Fi المجانية، وهذا يعرض البيانات لخطر القرصنة، لذلك يجب عليك تعطيل خاصية الاتصال التلقائي بالإنترنت والاتصال بشبكات Wi-Fi الموثوقة فقط.

- استخدام كلمات مرور قوية: استخدام كلمات مرور قوية لحماية حساباتك الشخصية والمالية، ويجب تغيير كلمات المرور الخاصة بك بشكل منتظم واستخدام كلمات مرور مختلفة لكل حساب.

- تفعيل الأمان الثنائي: يمكن تفعيل الأمان الثنائي على حساباتك الشخصية والمالية، مثل حسابات البريد الإلكتروني والحسابات المصرفية، ويعني ذلك أنه سيتم إرسال رمز أمان إضافي إلى هاتفك الذكي أو بريدك الإلكتروني قبل الوصول إلى حسابك، مما يجعل من الصعب على القراصنة اختراق حسابك.

تجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة مثل أجهزة الكمبيوتر العامة في المكتبات والفنادق

- تجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة: تجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة، مثل أجهزة الكمبيوتر العامة في المكتبات والفنادق، لأنه يمكن للقراصنة الاحتيال على بياناتك ومعلومات حساباتك الشخصية، وفي حال ضرورة استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة، يجب تسجيل الخروج من جميع حساباتك ومسح جميع الملفات الشخصية بعد الانتهاء من استخدام الجهاز.

8 الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الحساسة: يجب إجراء نسخة احتياطية من جميع البيانات الحساسة، مثل الصور والمستندات ومعلومات الحسابات المصرفية، وتخزينها في مكان آمن، مثل السحابة الإلكترونية أو قرص صلب خارجي.