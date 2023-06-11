الأقمشة الطبية تعيد «إيكمى» لمسار قفزات النمو والربحية

660% نمواً فى الإيرادات

أرجع عمرو عبدالحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للصناعات الطبية «إيكمي» النمو الذى تحقق فى أرباح الشركة خلال الربع الأول من عام 2023.

إلى الطفرة الكبيرة التى تحققت فى بيع منتجات الأقمشة الطبية غير المنسوجة فى السوق المحلى، بعد تعذر عمليات الاستيراد لمثل هذا المنتج.

قال «عبدالحكيم» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن توسع الشركة فى بيع منتجات الأقمشة الطبية غير المنسوجة، فى السوق المحلى ساهم بشكل كبير فى تغطية مساحة كبيرة من احتياجات السوق، مما انعكس إيجابيا على المبيعات.

وأضاف أن تصنيع الورق المبلل «إيكمى» لدى الغير أيضاً حقق طفرة كبيرة فى المبيعات، وهو ما انعكس إيجابيا على نمو الأرباح.

كما توقع «عبدالحكيم» نمو الربحية خلال الفترة القادمة، بعد قيام مصنع «جمصة» بتصنيع المادة الخام للأقمشة الطبية غير المنسوجة.

كانت القوائم المالية للشركة قد كشفت عن تحقيق نمو فى الأرباح خلال الربع الأول من العام 2023 من يناير حتى 31 مارس 2023 بنسبة 4087%، لتسجل نحو 1.3 مليون جنيه، مقابل خسائر فى الفترة المقابلة من العام الماضى 33.5 ألف جنيه.

كما سجلت الشركة نموا فى الإيرادات عن نفس الفترة 2.5 مليون جنيه، بنمو نسبته 660% مقابل إيرادات خلال نفس الفترة العام الماضى 340 ألف جنيه.