مشاركة مميزة لمصر بالمؤتمر العالمي للأولمبياد الخاص للاعبين القادة ببرلين

اختتمت اعمال المؤتمر العالمي للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص والمقام على هامش الالعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين ٢٠٢٣ بقاعة المؤتمرات ميسا بمدينة برلين الالمانية.



اقيم المؤتمر خلال الفترة من ١٥ حتى ١٩ من يونيو الجاري، وشاركت مصر في المؤتمر باللاعب شريف ندا عضو مجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري رافقه د. محمد عبد الله ذكي واللاعب يوسف رمضان عضو مجلس مداخلات اللاعبين القادة العالمي ورافقه محمد طه محمد.



وقد ناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة على مدار خمسة ايام متصلة تمثلت في القيادة الدامجة وورشة عمل عن احتياجات اللاعبين القادة.



مصر توقع على اتفاقية برلين للدمج الشامل للاعبين

كما استعرض المؤتمر انجازات مجالس مداخلات اللاعبين القادة على مستوي مناطق برامج الاولمبياد الخاص وناقشوا اهم الخطط الممكنة خلال الفترة المقبلة ومنها المقترح بإنشاء مجلس استشاري من اللاعبين موازي لمجلس مداخلات اللاعبين القادة ببرامج الاولمبياد الخاص.



كما ناقش المؤتمر قضية الدمج المجتمعي على المستوي العالمي وتوقيع اتفاقية ومعاهدة برلين للدمج وقامت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتوقيع على المعاهدة ممثلا عن جمهورية مصر العربية.



كما شهدت جلسات المؤتمر جلسات مشتركة بين مجاس اللاعبين القادة ومجلس الشباب القادة، كما استعرض المؤتمر مشروعات اللاعبين المقدمة من البرامج، وقد تقدمت مصر بمشروعين الأول قدمه يوسف رمضان عن التوعية والدمج والذي يعمل الي توعية الاسر بالحماية الجنسية لأبنائهم وقوانين ذوي الاعاقة المتعددة، ومشروع اخر قدمه شريف ندا عن مهارات الحاسب الالي والانترنت بدمج اللاعبين مع اقرانهم من غير المعاقين.

وقد اختتم المؤتمر بإقامة معرض عن الثقافات والحضارات المتعددة شاركت فيه مصر بالتراث الفرعوني.







