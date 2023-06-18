البورصة تربح 4.7 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع بصورة جماعية.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 4.7 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.167.1 تريليون جنيه

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.32%، ليصل إلى مستوى 17937 نقطة.

ربح مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37%

صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.54%