3 حالات غش إلكتروني في امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم ضبط ثلاث حالات غش إلكتروني في امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، المنعقد اليوم الثلاثاء.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية من رصد حالتي غش الكتروني في امتحان الاقتصاد للثانوية العامة.

وتم ضبط طالبين بلجنة بالمنوفية، لدى قيامهما بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الاقتصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول، والتحفظ على الهواتف المحمولة واتخاذ الاجراءات القانونية، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة ضبطت حالة غش الكتروني واحدة لطالب بلجنة بقنا لدى استخدامه الهاتف المحمول، لنشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان على التواصل الاجتماعى.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

أداء امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

وأدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، اليوم الثلاثاء، امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة بنظام البابل شيت في لجان مراقبة مؤمنة بالمدارس.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الذي أدوا الامتحان في مادتى الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 688 ألفا و645 طالبا وطالبة

أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

بينما أدى 255 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الوطنية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

واطمأن وزير التربية والتعليم على سير العملية الامتحانية لمادتي الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة بجميع المحافظات.