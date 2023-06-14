آليات ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهم آليات ضوابط امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي ونائب رئيس عام الامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم على تطبيق ضوابط جودة الامتحان سواء فيما يتعلق بسير عملية امتحانات الثانوية العامة، أو فيما يتعلق بإعداد الامتحانات بدقة وعلى أكمل وجه.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة تتضمن مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء الامتحان من قبل لجنة مكونة من عشرة خبراء متخصصين في كل مادة يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء.

وشدد وزير التربية والتعليم على دقة الأسئلة وعدم احتمالها أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، مؤكدًا أهمية مراجعة اللجنة المشكلة من الخبراء المتخصصين في المادة، للتأكد من دقة الأسئلة ونموذج الإجابة.

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تكون جميع نماذج امتحانات الثانوية (أ، ب، ج، د) متطابقة تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

كما نبه وزير التربية والتعليم باتخاذ كل الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة:

وأكد وزير التربية والتعليم أن تصحيح الأسئلة المقالية سيتم على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، وفي حال وجود اختلاف أكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين تتم الاستعانة بمصحح ثالث.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى إتاحة نماذج الإجابة بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، حرصًا على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم.