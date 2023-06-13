محافظ الشرقية: تكثيف الحملات على مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات و مراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية ،والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين و زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية “إدارة الخدمات” قامت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية و سيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق و ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير (٣) محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية وضبط (٨١ عبوة ) لـ (٢١ صنف ) دواء بيطري مخالف (مجهول المصدر- منتهى الصلاحية ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات و التحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.