تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بالأورام السرطانية

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمحاصرة الأورام السرطانية، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الإصابة بالأورام السرطانية للمرضى وإدخال بيانات 5307 مواطنا في الاستبيان الإلكتروني التابع لتيسير عملية التشخيص والعلاج بالوحدات الصحية.

تفاصيل المبادرة:

وعن تفاصيل المبادرة قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم اطلاق المبادرة فى 10 محافظات تشمل الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء، وتستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية "الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم" بالمجان، وذلك تحت شعار 100 مليون صحة.

ويمكن الحصول على خدمات المبادرة من خلال التوجه إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

في حالة سلبية الفحص، يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية، حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة

وتستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي على المريض والدولة في حالات تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أوضح أن الوحدات الصحية أجرت 60 مسحة للكشف المبكر عن حالات عنق الرحم، كما تم تقديم خدمات فحص أورام البروستاتا لـ 146 مواطنا، والكشف عن أورام القولون لعدد 400 مواطنا، إلى جانب الكشف عن أورام الرئة لدى 150 مواطنا.

ولفت إلى أن خدمات المبادرة تشمل إحالة المرضى من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة، وذلك سعيًا نحو مجتمع خالٍ من الأورام السرطانية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين حرصها علي إمداد المواطنين بالمعلومات من خلال الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن)، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن للمبادرات الرئاسية التابعة لـ «100 مليون صحة» على الرقم 15335.