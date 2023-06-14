اعتماد نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع للعام الدراسي 2022-2023.

وعقد الدكتور وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اجتماعًا، مع الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات.

واعتمد وزير التربية والتعليم نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية والتربية القومية والاقتصاد والإحصاء) لشهادة الثانوية العامة بعد مراجعتها من قبل اللجان المشكلة من مجموعة من الخبراء لبدء أعمال التصحيح.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات هذا العام، حرصًا على حق الطالب، وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضوابط جودة الامتحان سواء فيما يتعلق بسير عملية امتحانات الثانوية العامة أو فيما يتعلق بإعداد الامتحانات بدقة وعلى أكمل وجه.

إتاحة نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة 2023، هى مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء الامتحان من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء متخصصين فى كل مادة يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء.

شدد وزير التربية والتعليم على أن تكون جميع نماذج امتحانات الثانوية العامة (أ،ب،ج،د) متطابقة تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

وشدد وزير التربية والتعليم على دقة الأسئلة وعدم احتمالها أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، مؤكدا على أهمية مراجعة اللجنة المشكلة من الخبراء المتخصصين فى المادة، للتأكد من دقة الأسئلة ونموذج الاجابة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن تصحيح الأسئلة المقالية سيتم على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، وفي حال وجود اختلاف اكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى إتاحة نماذج الإجابة بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم.

وخلال الاجتماع، تم التشديد على توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وكذلك تم التشديد أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جاء ذلك بحضور منال عزقول مستشار تنمية مادة الرياضيات، وغادة رشاد محمد مستشار تنمية مادة المواد الفلسفية، والدكتور محمود فؤاد مستشار تنمية مادة التربية الدينية، وأشرف عبد المنعم سيد مستشار تنمية مادة الدراسات الاجتماعية.