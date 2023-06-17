وزير التعليم يزور الإسماعيلية لاستعراض استعدادات امتحانات الثانوية العامة

وصل منذ قليل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إلى محافظة الإسماعيلية في زيارة تفقدية للوقوف على جاهزية لجان الثانوية العامة لاستقبال الطلبة وذلك قبيل انطلاق الامتحانات غدا الأحد.

وكان في استقبال حجازى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ، الاسماعيلية ومحمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية ، ومحمد بحيري مدير مديرية التعليم بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور رضا حجازي استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

كما يعقد الدكتور رضا حجازي اجتماعًا مع مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ للوقوف على كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وتنطلق غدا الأحد امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية حيث يؤدي الطلاب بشعبة العلمي والأدبي الامتحان في مادة اللغة العربية.