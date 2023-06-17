تجربة تعليمية متميزة في جامعة الإسماعيلية الأهلية

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن تقديم تعليمية متميزة في جامعة الإسماعيلية الأهلية المُنبثقة عن جامعة الإسماعيلية الحكومية.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش زيارة كليات ومنشآت جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، اليوم السبت، حيث تفقد مبنى إدارة الجامعة والمباني الأكاديمية بقطاعات العلوم الطبية والهندسية والإنسانيات، والمعامل والورش التدريبية.

وأشار وزير التعليم العالى إلى تجهيز جامعة الإسماعيلية الأهلية على أعلى مستوى ما يجعلها ضمن جامعات الجيل الرابع الذكية.

وأوضح وزير التعليم العالى أن جامعة الإسماعيلية الأهلية تضم معامل وورش عمل مُزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية من أجل تقديم تجربة تعليمية متميزة.

وأكد وزير التعليم العالى تقديم برامج دراسية حديثة في جامعة الإسماعيلية الأهلية لتواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتابع وزير التعليم العالى انتظام سير العملية التعليمية في جامعة الإسماعيلية الأهلية ونجاح تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال العام الدراسي الحالى.

واطمأن وزير التعليم العالى على جاهزية منشآت جامعة الإسماعيلية الأهلية لاستقبال الطلاب الجُدد خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية، أن التجهيزات داخل الجامعة تجرى بصورة سريعة، وبأحدث التقنيات مع إتاحة كل إمكانيات الجامعة الأم وبنيتها التحتية لطلاب الأهلية.

ولفت رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية إلى جاهزية الفصول التعليمية ومعمل المهارات بالجامعة الأم.

تكلفة إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية

جامعة الإسماعيلية الأهلية

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة الإسماعيلية الأهلية بلغت تكلفتها 3.384 مليار جنيه.

ولفت متحدث التعليم العالى إلى أن جامعة الإسماعيلية الأهلية تقام على مساحة 29 فدان، وتتكون من مبنى إدارة الجامعة ومبنى أكاديمي (علوم إنسانية ومبنيان علوم هندسية وثلاثة مباني أكاديمية للعلوم الطبية ومبنى المعامل ومبنيان للورش).

وأضاف متحدث التعليم العالى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة طرحت العديد من البرامج المتميزة خلال عامها الدراسي الأول (2022/2023)، من خلال (كلية الطب والجراحة، كلية الصيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية التجارة الدولية واللغات، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).

