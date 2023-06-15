متابعة منظومة الأمن بمواقع شركة مياه الشرب بالفيوم

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اللواء عبدالرحيم السيد حامد مدير عام اأمن بالشركة القابضة، والمهندس طارق أحمد سالم مساعد مدير عام الأمن.

يأتي هذا فى إطار المرور الدورى الذى تقوم به الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة منظومة الأمن بالشركات التابعة وتقييمها بمختلف مواقع الشركة.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس اﻻدارة والعضو المنتدب، حرص الشركة القابضة على متابعة منظومة اﻻمن بالشركات التابعة لها وتقييمها وفقا لمجموعة من الضوابط واﻻجراءات التى تهدف الى الحفاظ على استمرارية فعالية منظومة اﻻمن بمختلف مواقع الشركة، والتوسع فى إحكام المراقبة بالمواقع المختلفة باستخدام كاميرات المراقبة، وكذلك تأمين مختلف المواقع باستخدام الوسائل التكنولوجية والبوابات اﻻلكترونية وأجهزة كشف المعادن، مشيرًا إلى أنه قد تم تصنيع حواجز مرورية بامكانيات الشركة من خلال الورش المركزية.

فى سياق متصل أفاد اللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام اﻻمن بالشركة، أنه تم تأمين عدد كبير من مواقع الشركة، وذلك باستخدام كاميرات المراقبة والبوابات اﻻلكترونية، كما تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للعاملين باﻻدارة العامة للامن لرفع مستوى الوعى اﻻمنى لديهم وتحسين مستوى ادائهم، مضيفا أنه قد تم المرور على عددا من مواقع الشركة لمتابعة الإجراءات الامنيه وتقييمها، حيث تم تفقد محطة مياه قحافة الجديدة ومحطة مياه العزب الجديدة ومحطة معالجة صرف صحى بيهمو، بالإضافة إلى متابعة المخازن الرئيسية بمحطة العزب القديمة ومركز خدمة العملاء بمركز اطسا. وخلال جولته أثنى اللواء عبد الرحيم السيد مدير عام الأمن بالشركة القابضة على مستوى الآداء الأمنى بالشركة مؤكدا على ضرورة التعامل اﻻمثل مع المواطنين والعاملين بمختلف مواقع العمل.

تركيب 84 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب بالفيوم

وفي سياق آخر أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أنه قد تم بيع وتركيب أكثر من 84 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة ومختلف الجهات الحكومية وداخل مباني الشركة المختلفة، بالإضافة إلى ماتم بيعه للعملاء من خلال مراكز خدمه العملاء وإدارة التسويق بالشركة. وأكد النجار علي حرص الشركة على نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أهمية القطع الموفرة والتي من شأنها توفير كمية المياه المستعملة من 30 % إلى50 % من قيمة الاستهلاك، موضحا أن جميع قنوات التواصل متاحة للاستعلام وشراء القطع الموفرة، وذلك من خلال مراكز خدمه العملاء وإدارةالتسويق بالشركة، بالإضافة إلى الإتصال من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى، والمركز الإعلامي للشركة وتطبيق الواتساب على رقم 01275358538، للتواص مع المواطنين.