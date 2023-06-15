رسائل مؤثرة من كنائس مصر في وداع الأب هنري بولاد اليسوعي

رحل عن عالمنا الأب هنري بولاد اليسوعي، بعد مسيرة حافلة بالتفاني، والمحبة، وخدمة المجتمع، وصاحب تاريخ طويل من العطاء الفكري وإخلاص في حمل كلمة المسيح طوال سيرته حتى لفظ رمقه الأخير.

صلاة جنازالأب هنري بولاد اليسوعي في الفجالة

وفور انتشار الخبر، بات الوسط المسيحي في حزن يتوافدون للمشاركة في صلوات التجنيز المتنيح، الأب هنري بولاد اليسوعي، اليوم الخميس، برئاسة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر بكنيسة العائلة المقدسة للآباء اليسوعيين، في منطقة الفجالة.

كلمات بطريرك الأقباط الكاثوليك عن رحيل الأب هنري بولاد اليسوعي

أصدرت بطريرك الأقباط الكاثوليك بيانًا ينعي فيه انتقال الأب هنري بولاد اليسوعي وعبر فيها عن حزن الآباء ورموز الكاثوليك قائلًا:"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال الأب هنري بولاد اليسوعي، الذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، كما نصلي إلى الله القدير، حتى يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي".

وأضاف :" نصلى إلى الله حتى يعطي أسرة المنتقل، وجميع أعضاء الرهبنة اليسوعية، وجمعية كاريتاس مصر، الصبر، والرجاء، ويمنح الكنيسة دعوات صالحة على مثاله. المسيح قام.. حقًا قام"

الكنيسة الإنجيلية تنعي الأب هنري بولاد اليسوعي

ونظرًا لما قدمة هذا الأب الراحل من رعاية وخدمات أمام فقد أحبه وقدره كل الرموز والطوائف المسيحية، فعبرت هذه المشاعر كلمات الطائفة الإنجيلية وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، وقال:" أن الأب هنري بولاد اليسوعي، والذي انتقل عن عالمنا أمس الأربعاء، مؤسس كاريتاس مصر، الخادم الأمين، صاحب تاريخ طويل من العطاء الفكري، وإيمان حقيقي حقيقي بخدمة المجتمع".

وتقدم القس أندريه ، بخالص العزاء لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في برقية جاء نصها "نشكر الله لأجل خدمته المميزة، ونصلي أن يمنح الرب العزاء للعائلة ومحبِّيه وجميع الرهبنة اليسوعية".

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تودع الرمز الكاثوليكي الأب هنري بولاد اليسوعي

وجاءت كلمات ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في نعي ورثاء الأب هنري بولاد اليسوعي، معبرة عن مدى خسارة هذا الرمز المسيحي الجليل وتقدم الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، بخالص العزاء في نياحة الأب هنري بولاد اليسوعي.

وعبر قائلاً: "نودع على رجاء القيامة أباً جليلاً وعالماً فاضلاً، قضى أكثر من ستين عاماً في الرهبنة، وتقلّد مناصب قيادية عديدة، وحمل العديد من الأوسمة الرفيعة مثل وسام قائد من فرنسا، ووسام الأرز من لبنان، وصليب أورشليم، وقد كان لاهوتياً بارعاً في كتاباته وعظاته، وتنيح بعد حياة حافلة بالإنجازات والمنفعة العامة للجميع؛ نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه".