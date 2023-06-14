فاقوس المركزي يحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى فاقوس المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل بها، والمشاركة في احتفالية بنك الدم بالمستشفى باليوم العالمي للتبرع بالدم.

أثنى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال كلمته بالإحتفالية على المركز المتقدم والمميز الذي تحتله بنوك الدم بمحافظة الشرقية، قياساً بغيرها من المحافظات الأخرى، مقدماً الشكر لمدير إدارة المستشفيات، ومديرة إدارة بنوك الدم، على جهودهم المبذولة للوصول بمحافظة الشرقية إلى هذا المستوى المتقدم.

وأوضح أن بنوك الدم بالمحافظة، تستمر في العمل الدؤوب لتحقيق احتياجات المواطنين بها، وتمتد لتأمين احتياجات المحافظات الأخرى المجاورة، ولفت إلى أن هذا الاكتفاء لم يكن ليتحقق دون مشاركة المجتمع المدني الواعي بأهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وناشد جميع المواطنين بالمشاركة في التبرع بالدم، والذى يعد واجب إنساني، ورسالة سامية لإنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن كل قطرة دم تساوي حياة.

كما استمع وكيل الوزارة إلى بعض استفسارات منسقي حملات التبرع بالدم والرد عليهم، مؤكداً إستمرار العمل نحو تطوير خدمات نقل الدم بجميع بنوك الدم بالمحافظة.

وفي نهاية الحفل قام الدكتور هشام مسعود بتسليم كؤوس التميز بمسابقة حملات التبرع بالدم للفائزين بها، من منسقي الحملات بالقرى والنجوع والأحياء بمركز ومدينة فاقوس، والجمعيات الأهلية المشاركة، بالإضافة إلى تكريم المتميزين العاملين ببنك الدم بالمستشفى، وقامت مؤسسة سفراء الخير وإدارة المستشفى وممثلي الجمعيات بإهداء وكيل الوزارة درع تذكاري تقديراً لجهوده المخلصة في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.